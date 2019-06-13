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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка – эксперты

Кабинет министров назначил директором государственного предприятия Оператор рынка Владимира Евдокимова. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 12 июня.

Правительство решило ключевой кадровый вопрос для своевременного запуска энергорынка – эксперты

Последние годы Владимир Евдокимов возглавлял Проектный офис Координационного центра по внедрению реформы рынка электроэнергии.

Как сообщал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, назначение Евдокимова существенно повышает шансы на своевременное введение нового рынка электроэнергии 1 июля.

 – До последнего времени оставалось несколько вопросов, без решения которых запуск конкурентного рынка электроэнергии был невозможен. Назначение Кабмином директора госпредприятия  Оператор рынка и утверждение постановлений о ПСО и аукционы делает своевременный запуск рынка более чем вероятным, – отметил эксперт.

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Текст распоряжения размещен на Правительственном портале.

Напомним, Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии.

Источник: Українські новини

Фото: Unsplash

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