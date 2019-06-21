Лидер общественного движения Спільні справи Александр Данилюк заявляет, что в условиях военного конфликта страна-агрессор должна компенсировать ущерб, нанесенный государству и его гражданам.

В интервью Gazeta.ua Данилюк заявил, что Россия пытается использовать новую власть, чтобы не платить по счетам.

– Если пойдем путем, который поддерживают партии капитуляции, которые говорят о переговорах с РФ, юридически Россия не будет считаться агрессором. Донбасс будет восприниматься как внутриукраинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству, то есть, гражданам, – рассказывает Данилюк.

Он отмечает, что каждый украинец должен будет заплатить минимум по $50 тыс. на восстановление Донбасса и значительно большие деньги возместить беженцам, переселенцам, жителям оккупированных территорий, участникам боевых действий с обеих сторон.

То есть Украина сознательно отказывается от компенсаций и принимает на себя функцию ответственной стороны, и это опасно.

– Ирак напал на Кувейт. Война продолжалась 2 дня. Около 200 человек погибли. Ирак выплачивает Кувейту $469 млрд как государству, отдельно – частным лицам, пострадавшим компаниям. А когда говорим о более 5 лет войны, большом количестве убитых, разрушенной инфраструктуре, переселенцев – это десятки триллионов долларов нанесенных Украине убытков. Россия существенно меньшими деньгами с помощью новых политиков может получить договоренности относительно конфликта на Донбассе, которые нивелируют ее долги перед Украиной. Это создаст предпосылки для снятия международных санкций против Кремля, – рассказывает лидер общественного движения.

Также Данилюк считает, что стратегия нанесения России финансовых и экономических убытков мощнее санкций. Она может выступить аргументом Украины в переговорах с РФ об освобождении территорий, прекращении агрессии.

Также это был бы аргумент для партнеров поддерживать нас. Этот рычаг, вместе с началом переговоров в Будапештском формате, мог бы дать результаты – достижение мира на украинских условиях.

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Ранее Александр Данилюк заявлял, что возглавляемое им общественное движение Спільна справа намерено объединиться на парламентских выборах с всеукраинским общественным движением Сила права Андрея Сенченко, чтобы противодействовать российскому реваншу.

Сила права – с 2014 года объединяет дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением убытков, причиненных российской вооруженной агрессией.

Александр Данилюк – один из лидеров Революции достоинства, экс-кандидат в президенты Украины. С началом войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне.

В 2014 году – советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии, читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.

Ранее Факты ICTV писали, что Данилюк назначен главой Национального центра кибербезопасности.