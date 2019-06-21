Лідер громадського руху Спільні справи Олександр Данилюк заявляє, що в умовах воєнного конфлікту країна-агресор повинна компенсувати збитки, завдані державі та її громадянам.

В інтерв’ю Gazeta.ua Данилюк заявив, що Росія намагається використовувати нову владу, щоб не платити за рахунками.

– Якщо підемо шляхом, який підтримують партії капітуляції, які говорять про переговори з РФ, юридично Росія не буде вважатися агресором. Донбас буде сприйматися як внутрішньоукраїнський конфлікт. Тоді компенсаціями мільйонам постраждалих людей і відновленням зруйнованого майна доведеться займатися українському уряду, тобто, громадянам, – розповідає Данилюк.

Він зазначає, що кожен українець повинен буде заплатити мінімум по $50 тис. на відновлення Донбасу і значно більші гроші відшкодувати біженцям, переселенцям, жителям окупованих територій, учасникам бойових дій з обох сторін.

Тобто Україна свідомо відмовляється від компенсацій і приймає на себе функцію відповідальної сторони, і це небезпечно.

– Ірак напав на Кувейт. Війна тривала 2 дні. Близько 200 людей загинули. Ірак виплачує Кувейту $469 млрд як державі, окремо – приватним особам, постраждалим компаніям. А коли говоримо про понад 5 років війни, велику кількість убитих, зруйновану інфраструктуру, переселенців – це десятки трильйонів доларів завданих Україні збитків. Росія істотно меншими грошима за допомогою нових політиків може отримати домовленості щодо конфлікту на Донбасі, які нівелюють її борги перед Україною. Це створить передумови для зняття міжнародних санкцій проти Кремля, – розповідає лідер громадського руху.

Також Данилюк вважає, що стратегія завдання Росії фінансових та економічних збитків потужніша за санкції. Вона може виступити аргументом України в переговорах з РФ щодо звільнення територій, припинення агресії.

Також це був би аргумент для партнерів підтримувати нас. Цей важіль, разом з початком переговорів у Будапештському форматі, міг би дати результати – досягнення миру на українських умовах.

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Раніше Олександр Данилюк заявляв, що очолюваний ним громадський рух Спільна справа має намір об’єднатися на парламентських виборах з всеукраїнським громадським рухом Сила права Андрія Сенченка, щоб протидіяти російському реваншу.

Сила права – з 2014 року об’єднує дипломатів, фахівців з безпеки і міжнародного права. Рух працює над міжнародним визнанням РФ як агресора і над відшкодуванням збитків, завданих російською збройною агресією.

Олександр Данилюк – один з лідерів Революції гідності, екс-кандидат у президенти України. З початком війни зосередився на національній безпеці та обороні.

У 2014 році – радник міністра оборони. Брав участь у бойових діях на Донбасі. Спеціалізується на національній безпеці і протидії російській гібридній агресії, читав лекції у Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді.

Раніше Факти ICTV писали, що Данилюк призначений головою Національного центру кібербезпеки.