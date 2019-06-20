В Нацполиции считают, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко было совершено на сексуальной почве.

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области могло быть совершено на сексуальной почве.

Сейчас указанная версия гибели девочки считается основной.

– Как основную причину убийства Дарьи Лукьяненко полиция рассматривает убийство на сексуальной почве, – сказал Князев.

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По его словам, сотрудникам полиции удалось установить маршрут Дарьи Лукьяненко от рынка по направлению к школе 13 июня и выяснить все обстоятельства убийства.

Поиском девочки занимались около 500 сотрудников Нацполиции, 100 сотрудников ГСЧС, 400 нацгвардейцев.

К слову, подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко Николаю Тарасову родители отказались нанимать адвоката.