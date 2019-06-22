Власти Молдовы намерены привлечь украинских экспертов для создания Антикоррупционного бюро.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила о намерении создать Антикоррупционное бюро и пригласить украинских экспертов.

По ее словам, Антикоррупционное бюро необходимо создать за две недели.

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– Мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран, – сказала она.

Премьер отметила, что в бюро войдут иностранные эксперты в чьих странах правосудие “хорошо работает и является независимым”.

Она добавила, что Молдова нуждается в консультациях, чтобы правильно расставить приоритеты.

Напомним, 11 июня Великобритания, Германия, Польша и Франция обнародовали совместное заявление относительно кризиса в Молдове. Они поддержали новое правительство страны, сформированное после выборов большинством в парламенте.