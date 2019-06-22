Холдинг Parimatch вместе с государством готов взять ответственность за развитие общества и спорта.

Развивая бизнес в иностранных юрисдикциях, холдинг Parimatch прилагает все усилия, чтобы работать в рамках закона и быть бизнесом, который, вместе с государством, готов взять ответственность за развитие общества и спорта в странах нашего присутствия.

Мы открыты к диалогу с новой украинской властью в вопросе легализации беттинговой и игорной отрасли в целом и готовы поделиться эффективными зарубежными ноу-хау в сфере регулирования.

По данным Министерства финансов, объявленных в 2014-2015 гг., легализованная игорная отрасль сможет стать дополнительным источником бюджета в размере до 5 млрд грн, где беттинг составляет значительную часть.

Читайте: Нелегальные казино в Украине: кто крышует и как работают

Кроме денег от лицензий и налогов, легализованная отрасль, как это успешно доказывают примеры соседних европейских стран, создаст тысячи рабочих мест, даст положительный рыночный эффект на развитие экономики, привлечет международные инвестиции в финансовую и другие сферы, обусловит рост туризма, а также будет способствовать противодействию коррупции в профессиональном спорте и договорных матчах.

Спорт в Украине требует поддержки, мы готовы стать бок о бок с государством в этом важном для общества и экономики страны деле.

Сотрудничество государства и бизнеса в этом вопросе станет платформой для создания долгосрочной программы развития спорта, а потенциал Украины как спортивной страны, сможет раскрыться куда полнее.

Украинцы этого по-настоящему заслуживают.

Источник: пресс-служба международного холдинга Parimatch, Кипр