PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Parimatch приветствует позицию Зеленского по отмене запрета игорного бизнеса

Холдинг Parimatch вместе с государством готов взять ответственность за развитие общества и спорта.

Parimatch приветствует позицию Зеленского по отмене запрета игорного бизнеса

Развивая бизнес в иностранных юрисдикциях, холдинг Parimatch прилагает все усилия, чтобы работать в рамках закона и быть бизнесом, который, вместе с государством, готов взять ответственность за развитие общества и спорта в странах нашего присутствия.

Мы открыты к диалогу с новой украинской властью в вопросе легализации беттинговой и игорной отрасли в целом и готовы поделиться эффективными зарубежными ноу-хау в сфере регулирования.

По данным Министерства финансов, объявленных в 2014-2015 гг., легализованная игорная отрасль сможет стать дополнительным источником бюджета в размере до 5 млрд грн, где беттинг составляет значительную часть.

Читайте: Нелегальные казино в Украине: кто крышует и как работают

Кроме денег от лицензий и налогов, легализованная отрасль, как это успешно доказывают примеры соседних европейских стран, создаст тысячи рабочих мест, даст положительный рыночный эффект на развитие экономики, привлечет международные инвестиции в финансовую и другие сферы, обусловит рост туризма, а также будет способствовать противодействию коррупции в профессиональном спорте и договорных матчах.

Спорт в Украине требует поддержки, мы готовы стать бок о бок с государством в этом важном для общества и экономики страны деле.

Сотрудничество государства и бизнеса в этом вопросе станет платформой для создания долгосрочной программы развития спорта, а потенциал Украины как спортивной страны, сможет раскрыться куда полнее.

Украинцы этого по-настоящему заслуживают.

Источник: пресс-служба международного холдинга Parimatch, Кипр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Баканов прибыл в США для подготовки встречи Зеленского с Трампом
Мы должны делать все, чтобы война не стала привычным явлением – Зеленский
Закон Зеленского: озвучены штрафы для нардепов-кнопкодавов
Персональное голосование нардепов: Зеленский внес в Раду законопроект
Почему Макрон хочет помирить Зеленского и Путина
Первый месяц президента: что сделал и пообещал Зеленский
Зеленский ищет нового руководителя Госуправделами – зарплата 30 тыс. грн и доплаты
Зеленский отменил школьную форму
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка