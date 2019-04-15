Нелегальные казино в Украине: кто крышует и как работают

В Украине процветают нелегальные казино. Хотя по закону такие заведения существовать не могут, но на самом деле скрыто работают и немало зарабатывают. Полиция и местные власти ничего поделать не могут, говорят крышуют игорный бизнес высокопоставленные люди.

В заведениях уверяют, играют люди на виртуальные деньги. И все бесплатно. А касса в зале – для тех, кто хочет отдать кровные добровольно.

В полиции признают, проблему видят. Уже в этом году следователи провели более 30 обысков игорных заведений. На экспертизу отдали 400 компьютеров. И их проверка может длиться до полугода и, как правило доказать нарушение закона трудно. Потому что информация при отключении серверов часто самоуничтожается.

Смотрите: Электросамокаты в Украине: цена и преимущества экологического транспорта

В КГГА намекают, за этим бизнесом стоят слишком влиятельные люди, поэтому бороться с ними трудно. И правоохранители, и чиновники единодушны – закон об игорном бизнесе, запрещенный 10 лет назад, следует пересмотреть. Потому что желающие играть в азартные игры есть в каждой стране. И в большинстве этот бизнес легализован. От этого выиграет, прежде всего, государство, получая миллионные прибыли в бюджет. А у нас на бумаге ничего нет, казна не получает ни копейки, а вот ловкие дельцы набивают карманы на игроманах.

К слову, как не стать жертвой быстрых кредитов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.