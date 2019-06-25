Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни.

Укрзализныця добавила поезда во Львов, Днепра, Сумы и Винницу на праздничные и выходные дни, когда будут отмечать День Конституции.

Поезд №154/153 Киев – Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5.49 и прибытие в Сумы в 11.15. Обратно – отправление в 14.10, прибытие в Киев в 19.46.

Поезд №237 Киев – Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6.12. В обратном направлении отправление 10.56, прибытие в 20.06.

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Поезд № 755/756 Киев – Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00.15, прибытие во Львов в 5.47. В сообщении Львов – Киев отправится 27 и 30 июня в 23.00, прибудет в столицу в 5.50.• Поезд №779/780 Сумы – Киев – Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5.35, прибытие в 13.10. В обратном направлении поезд отправится в 13.43, прибудет в Киев в 21.34.

Ранее Факты ICTV писали, что Укрзализныця запустилабеспересадочный купейный вагон из Киева в составе поезда белорусских железных дорог №451/452 Минск-Варна на время летних отпусков.