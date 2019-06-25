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Факти / Україна / Суспільство

До Дня Конституції призначили чотири додаткових поїзди

Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди на святкові та вихідні дні.

До Дня Конституції призначили чотири додаткових поїзди

Укрзалізниця  додала потяги за напрямком до Львова, Дніпра, Сум та Вінниці на святкові та вихідні дні, коли відзначатимуть День Конституції.

  • Поїзд №154/153 Київ — Суми курсуватиме 28 та 30 червня. Відправлення о 05.49 та прибуття до Сум об 11.15. Зворотно — відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19.46.
  • Поїзд №237 Київ — Дніпро відправлятиметься 27 та 30 червня. Відправлення о 20.28 та прибуття до Дніпра о 06.12. У зворотному напрямку відправлення 10.56, прибуття о 20.06.

Читайте: Укрзалізниця призначила 30 поїздів до моря

  • Поїзд №755/756 Київ — Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00.15, прибуття до Львова о 05.47. У сполученні Львів — Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23.00, прибуде до столиці о 5.50.
  • Поїзд №779/780 Суми — Київ — Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05.35, прибуття о 13.10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13.43, прибуде до Києва о 21.34.

Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця запустилабезпересадочний купейний вагон з Києва у складі поїзда білоруських залізниць №451/452 Мінськ-Варна на час літніх відпусток.

Джерело: УЗ

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