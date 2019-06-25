Укрзалізниця призначила чотири додаткові поїзди на святкові та вихідні дні.
Укрзалізниця додала потяги за напрямком до Львова, Дніпра, Сум та Вінниці на святкові та вихідні дні, коли відзначатимуть День Конституції.
- Поїзд №154/153 Київ — Суми курсуватиме 28 та 30 червня. Відправлення о 05.49 та прибуття до Сум об 11.15. Зворотно — відправлення о 14:10, прибуття до Києва о 19.46.
- Поїзд №237 Київ — Дніпро відправлятиметься 27 та 30 червня. Відправлення о 20.28 та прибуття до Дніпра о 06.12. У зворотному напрямку відправлення 10.56, прибуття о 20.06.
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- Поїзд №755/756 Київ — Львів відправиться 28 червня та 1 липня о 00.15, прибуття до Львова о 05.47. У сполученні Львів — Київ він вирушить 27 та 30 червня о 23.00, прибуде до столиці о 5.50.
- Поїзд №779/780 Суми — Київ — Вінниця курсуватиме 28 червня та 1 липня. Відправлення о 05.35, прибуття о 13.10. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 13.43, прибуде до Києва о 21.34.
Раніше Факти ICTV писали, що Укрзалізниця запустилабезпересадочний купейний вагон з Києва у складі поїзда білоруських залізниць №451/452 Мінськ-Варна на час літніх відпусток.