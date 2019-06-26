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Факты / Украина / Политика

Каждый пятый украинец доверяет премьеру Гройсману – опрос

Уровень доверия украинцев к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману составляет 19-20%.

Каждый пятый украинец доверяет премьеру Гройсману – опрос

Согласно данным социологических опросов, уровень доверия украинцев к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману составляет около 20%.

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– Показатели удовлетворенности действиями – близки к 20%. Рейтинги доверия: 19-20% жителей страны в той или иной степени доверяют Владимиру Гройсману. Это позволяет говорить об определенном электоральнном потенциале Гройсмана. По регионам – это скорее центральная и западная Украина. Это люди, которые ориентируются и на новые лица, и новых политиков одновременно, – заявил руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

Ранее Факты ICTV писали, что правительство Владимира Гройсмана начало ряд программ, направленных на поддержку семей с детьми и повышения рождаемости в стране.

Источник: Рейтинг

Фото: УНИАН

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