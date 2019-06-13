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Инвестиции и улучшение бизнес-климата: Гройсман о поддержке промышленности в Украине

Инвестиция в предприятия и инфраструктуру – это вклад в рост национальной экономики. Об этом сказал Владимир Гройсман, находясь с рабочим визитом на Ровенщине. Там посетил одно из крупнейших в Украине производств легкой промышленности, цементный завод и проинспектировал ход строительства мощного спорткомплекса.

Множество шагов правительства, в частности дерегуляционные – направлены на улучшение бизнес-климата и поддержку подобных предприятий, – говорит Гройсман. И они уже дают свой эффект в контексте непрерывного роста экономики.

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Честные правила игры и поддержка собственного производителя – это вклад в рост национальной экономики, отметил Владимир Гройсман, посетив Ровенскую область. Глава правительства считает, что легкая промышленность может стать одной из основ экономического роста. Именно поэтому правительство ввело стимулы для модернизации производства.

Гройсман уверяет – все действия правительства направлены на улучшение бизнес-климата и реальную поддержку предпринимательства, потому что это и наполнение бюджета страны, и новые рабочие места, и благосостояние людей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, кто вошел в список партии Гройсмана.

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