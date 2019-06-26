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Факти / Україна / Політика

Кожен п’ятий українець довіряє прем’єру Гройсману – опитування

Рівень довіри українців до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана становить 19-20%.

Кожен п’ятий українець довіряє прем’єру Гройсману – опитування

Згідно з даними соціологічних опитувань, рівень довіри українців до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана становить близько 20%.

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– Показники задоволеності діями – близькі до 20%. Рейтинги довіри: 19-20% мешканців країни в тій чи іншій мірі довіряють Володимиру Гройсману. Це дозволяє говорити про певний електоральний потенціал Гройсмана. По регіонах – це скоріше центральна та західна Україна. Це люди, які орієнтуються і на нові обличчя, і нових політиків водночас, – заявив керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович.

Раніше Факти ICTV писали, що уряд Володимира Гройсмана започаткував низку програм, спрямованих на підтримку родин з дітьми та збільшення народжуваності в країні.

Джерело: Рейтинг

Фото: УНІАН

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