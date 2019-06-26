Давид Арахамия, новый секретарь Национального инвестиционного совета, рассказал о реорганизации структуры и приоритетных направлениях ее развития. Как будет функционировать Нацсовет по вопросам инвестиций и как привлекать минимум $2 млрд в год – в материале Фактов ICTV.

Давид Арахамия, которого Владимир Зеленский недавно назначил секретарем Национального инвестиционного совета, поделился своими планами, видением структуры и объяснил, как будет привлекать инвесторов в Украину. А также рассказал о $2 млрд инвестиций в год, американских заводах в Украине и новых вакансиях в ОГА.

Факты ICTV пообщались с Арахамией накануне эфира Свободы слова.

Напомним, Национальный инвестиционный совет – консультативно-совещательный орган, занимающийся привлечением инвестиций и формированием государственной политики в вопросах улучшения инвестиционного климата.

Дальше – прямая речь.

Про задачи структуры

Сейчас есть план ревитализации инвестиционных ожиданий. За последний год, к сожалению, количество прямых иностранных инвестиций демонстрирует негативную тенденцию.

Я уже месяц встречаюсь с крупнейшими в стране потенциальными инвесторами. Все они говорят, что потенциал государства минимум вдвое больше, чем $1-1,5 млрд, которые есть сейчас. Это если не очень сильно работать. А реальный потенциал – $10 млрд в год.

Моя задача – выяснить, каким образом мы быстрее достигнем этой цифры. В ближайшее время я буду строить отношения с крупными инвесторами.

Мы планируем, чтобы во время всех поездок президента обязательно проходили встречи с потенциальными инвесторами, чтобы мы возили из Украины в ту страну, которую посещает президент, бизнес-делегации.

Сейчас идут назначения губернаторов. Мы хотим, чтобы на уровне облгосадминистраций всегда был заместитель, отвечающий за инвестиции, потому что инвестиции – один из крупнейших приоритетов, которые озвучил президент.

Новые инвесторы и реструктуризация организации

Совет функционировал более имиджево. Там был почетный состав и большие компании, которые Украину посещали, возможно, раз в год. Происходила одна встреча в Давосе всегда, другая – на каком-то ивенте в Украине.

Мы будем это реструктуризировать. Делать рабочие комитеты из разных областей для того, чтобы более оперативно работать с инвесторами.

Будем привлекать не только очень большие компании с капитализацией в триллион. Например, если компания уровня Новой почты, а это один из крупнейших налогоплательщиков, захочет построить терминал в Закарпатье, мы должны как Инвестиционный совет этому поспособствовать. Фактически, мы должны уважать и отечественного инвестора, чтобы инвестиции и здесь осуществлялись.

Мы сейчас делаем офис фасилитации – фасилитируем всех, кто хочет и намерен инвестировать. Единственное, выбираем проекты от $30-40 млн. Потому что, например, если проект на $1 млн, будет очень много работы, а инвестиций в год – мало.

У меня есть внутренний показатель – $2 млрд в год привлекать.

18 месяцев на результат

Нужно понимать – крупные инвестиционные проекты делаются где-то за 1,5 года. Девять месяцев уходит на то, чтобы построить уровень доверия с инвестором, дальше нужно утвердить проектную документацию, очень много бюрократии, и только потом начинают что-то строить. То есть через 1,5 года увидим большие наработки.

Чтобы быстро показать результат, надо реанимировать потерянные проекты.

Сейчас мы этим занимаемся – знакомимся снова с этими людьми, спрашиваем, почему они покинули проект практически на завершающей стадии. Если мы видим, что можем им помочь – помогаем и реанимируем те проекты.

Перспективные отрасли для Украины

Инвесторов сейчас интересуют инфраструктурные проекты – строительство дорог, мостов, метро, ​​железной дороги. Очень много у них ожиданий, потому что понимают, что сейчас это в плохом состоянии. Чтобы страна нормально функционировала, нужно очень много инвестиций сделать в инфраструктуру.

Многие иностранные институциональные инвесторы – Всемирный банк или ЕБРР – говорят, что готовы финансировать, софинансировать, привлекать прозрачные конкурсы инвесторов, на которые подрядчики могут заходить с любой страны мира. Это очень большое направление.

У нас есть агропромышленность, но это в основном сырье. Очень мало производств по переработке, хотя много заинтересованных сторон, которые хотят у нас переделывать, строить предприятия, нанимать людей и затем готовую продукцию экспортировать, например, в ЕС.

Креативная индустрия в Украине очень конкурентоспособна, в частности видеопродакшн. Apple, Puma, Adidas приезжают в Киев и снимают рекламные ролики. Это крутой экспортный потенциал услуг, и им тоже нужно помогать.

У меня есть мечта. Сейчас есть большая американская программа по переносу производств из Китая. Очень много американских денег, в том числе и бюджетных, идут на финансирование этих переносов. Там нет обязательного условия, чтобы предприятия переезжали в Штаты, главное – из Китая. У меня есть большое желание привлечь какую-то часть этого бюджета, чтобы открывать предприятия здесь.

Лилия Ященко