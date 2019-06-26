Давид Арахамія, новопризначений секретар Національної інвестиційної ради, розповів про реорганізацію структури і пріоритетні напрями її розвитку. Як функціонуватиме Нацрада з питань інвестицій та як залучати щонайменше $2 млрд на рік – в матеріалі Фактів ICTV.

Давид Арахамія, якого Володимир Зеленський нещодавно призначив секретарем Національної інвестиційної ради, поділився своїми планами, баченням структури і пояснив, як буде залучати інвесторів до України. А також розказав про $2 млрд інвестицій на рік, американські заводи в Україні та нові вакансії в ОДА.

Факти ICTV поспілкувались з Арахамією напередодні ефіру Свободи слова.

Нагадаємо, Національна інвестиційна рада – консультативно-дорадчий орган, що займається залученням інвестицій та формуванням державної політики щодо поліпшення інвестиційного клімату.

Далі – пряма мова.

Про завдання структури

Зараз є план ревіталізації інвестиційних очікувань. За останній рік, на жаль, кількість прямих іноземних інвестицій демонструє негативну тенденцію.

Я вже місяць зустрічаюсь з найбільшими в країні потенційними інвесторами. Всі вони кажуть, що потенціал держави мінімум вдвічі більший, ніж $1-1,5 млрд, які є зараз. Це якщо не дуже сильно працювати. А реальний потенціал – $10 млрд на рік.

Моє завдання – з’ясувати, яким чином ми якнайшвидше досягнемо цієї цифри. Найближчим часом я будуватиму відносини з крупними інвесторами.

Ми плануємо, щоб під час всіх подорожей президента обов’язково відбувались зустрічі з потенційними інвесторами, щоб ми возили з України до тієї країни, яку відвідує президент, бізнес-делегації.

Зараз йде призначення голів ОДА. Ми хочемо, щоб на рівні Облдержадміністрацій завжди був заступник, який відповідає за інвестиції, тому що інвестиції – один з найбільших пріоритетів, які озвучив президент.

Нові інвестори і реструктуризація організації

Рада функціонувала більш іміджево. Там був почесний склад і великі компанії, які Україну відвідували, можливо, раз на рік. Відбувалась одна зустріч в Давосі завжди, інша – на якомусь івенті в Україні.

Ми будемо це реструктуризовувати. Робитимемо робочі комітети з різних галузей для того, щоб більш оперативно працювати з інвесторами.

Залучатимемо не тільки дуже великі компанії з капіталізацією у трильйон. Наприклад, якщо компанія рівня Нової пошти, а це один з найбільших платників податків, захоче побудувати термінал на Закарпатті, ми повинні як Інвестиційна рада в цьому допомогами. Фактично, ми повинні шанувати і вітчизняного інвестора, щоб інвестиції і тут здійснювались.

Ми зараз робимо офіс фасилітації – фасилітуємо всіх, хто хоче і має намір інвестувати. Єдине, обираємо проекти від $30-40 млн. Бо, наприклад, якщо проект на $1 млн, буде дуже багато роботи, а інвестицій на рік – мало.

В мене є внутрішній показник – $2 млрд на рік залучати.

18 місяців на результат

Потрібно розуміти – великі інвестиційні проекти робляться десь за 1,5 року. Дев’ять місяців іде на те, щоб побудувати рівень довіри з інвестором, далі потрібно затвердити проектну документацію, дуже багато бюрократії, і тільки потім починають щось будувати. Тобто через 1,5 року побачимо великі напрацювання.

Щоб швидко показати результат, треба реанімувати загублені проекти.

Зараз ми цим займаємось – знайомимось знову з цими людьми, питаємо, чому вони покинули проект практично на завершальній стадії. Якщо ми бачимо, що можемо їм допомогти – допомагаємо і реанімуємо ті проекти.

Перспективні галузі для України

Інвесторів зараз цікавлять інфраструктурні проекти – будівництво доріг, мостів, метро, залізниці. Дуже багато вони мають очікувань, бо розуміють, що зараз це у поганому стані. Щоб країна нормально функціонувала, потрібно дуже багато інвестицій зробити в інфраструктуру.

Багато іноземних інституційних інвесторів – Світовий банк чи ЄБРР – кажуть, що готові фінансувати, співфінансувати, залучати прозорі конкурси інвесторів, на які контрактори можуть заходити з будь-якої країни світу. Це дуже великий напрям.

У нас є агропромисловість, але це переважно сировина. Дуже мало виробництв з переробки, хоча багато зацікавлених сторін, які хочуть у нас переробляти, будувати підприємства, наймати людей і потім готову продукцію експортувати, наприклад, в ЄС.

Креативна індустрія в Україні дуже конкурентоздатна, зокрема відеопродакшн. Apple, Puma, Adidas приїжджають до Києва і знімають рекламні ролики. Це крутий експортний потенціал послуг, і їм теж потрібно допомогати.

Маю мрію. Зараз є велика американська програма з перенесення виробництв із Китаю. Дуже багато американських грошей, зокрема і бюджетних, йдуть на фінансування цих перенесень. Там немає обов’язкової умови, щоб підприємства переїжджали в Штати, головне – поза Китаєм. У мене є велике бажання залучити якусь частку цього бюджету, щоб відкривати підприємства тут.

Лілія Ященко