Во время внеочередных выборов в Верховную Раду увеличат количество нарядов полиции превенции для реагирования на сообщения линии 102.
На внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду будет увеличено количество нарядов полиции превенции с целью реагирования на каждое правонарушение, связанное с избирательным процессом.
По словам главы Нацполиции Сергея Князева, все подразделения полиции превенции были созданы прежде всего для реагирования на сообщения, поступающие от людей.
Поскольку во время выборов напряжение в обществе будет расти, то задачей полицейских будет обеспечение гражданам права на волеизъявление.
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Кроме того, полиция превенции в составе нарядов патрульной полиции в крупных городах и групп реагирования патрульной полиции в маленьких населенных пунктах будет первой выезжать на сообщения граждан.
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