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Факты / Украина / Политика

Внеочередные выборы 2019: количество нарядов полиции превенции увеличат

Во время внеочередных выборов в Верховную Раду увеличат количество нарядов полиции превенции для реагирования на сообщения линии 102.

Внеочередные выборы 2019: количество нарядов полиции превенции увеличат

На внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду будет увеличено количество нарядов полиции превенции с целью реагирования на каждое правонарушение, связанное с избирательным процессом.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, все подразделения полиции превенции были созданы прежде всего для реагирования на сообщения, поступающие от людей.

Поскольку во время выборов напряжение в обществе будет расти, то задачей полицейских будет обеспечение гражданам права на волеизъявление.

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Кроме того, полиция превенции в составе нарядов патрульной полиции в крупных городах и групп реагирования патрульной полиции в маленьких населенных пунктах будет первой выезжать на сообщения граждан.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК зарегистрировала более 1,1 тыс. кандидатов в народные депутаты.

Источник: Кабмин

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