ЦИК зарегистрировала 1 180 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и общегосударственном многомандатном округе.

Центризбирком зарегистрировал 841 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Из них 229 баллотируются в порядке самовыдвижения и 612 выдвинутых политическими партиями.

612 кандидатов зарегистрировали от политических партий:

199 – выдвинуты партией Слуга народа;

136 – выдвинуты партией Оппозиционный блок;

86 – выдвинуты партией ВО Свобода;

66 – выдвинуты партией Сила и честь;

38 – выдвинуты партией Патриот;

21 – выдвинутого партией Вместе сила;

по 20 – выдвинуты партиями Сила людей и Аграрной партией Украины;

17 – выдвинуты партией Объединение Самопомощь.

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К слову, ЦИК также зарегистрировала 339 кандидатов, включенных в списки партий в общегосударственном многомандатном округе:

174 – от Аграрной партии Украины;

122 – от партии Патриот;

43 – от Партии зеленых Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК зарегистрировала семь партий на выборы в Раду.

Источник: ЦИК