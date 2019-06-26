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Факты / Украина / Политика

Внеочередные выборы 2019: ЦИК зарегистрировала более 1,1 тыс. кандидатов

ЦИК зарегистрировала 1 180 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и общегосударственном многомандатном округе.

Внеочередные выборы 2019: ЦИК зарегистрировала более 1,1 тыс. кандидатов

Центризбирком зарегистрировал 841 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Из них 229 баллотируются в порядке самовыдвижения и 612 выдвинутых политическими партиями.

612 кандидатов зарегистрировали от политических партий:

  • 199 – выдвинуты партией Слуга народа;
  • 136 – выдвинуты партией Оппозиционный блок;
  • 86 – выдвинуты партией ВО Свобода;
  • 66 – выдвинуты партией Сила и честь;
  • 38 – выдвинуты партией Патриот;
  • 21 – выдвинутого партией Вместе сила;
  • по 20 – выдвинуты партиями Сила людей и Аграрной партией Украины;
  • 17 – выдвинуты партией Объединение Самопомощь.

Читайте: Выборы в парламент: известные имена и противостояния в округах

К слову, ЦИК также зарегистрировала 339 кандидатов, включенных в списки партий в общегосударственном многомандатном округе:

  • 174 – от Аграрной партии Украины;
  • 122 – от партии Патриот;
  • 43 – от Партии зеленых Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК зарегистрировала семь партий на выборы в Раду.

Источник: ЦИК

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