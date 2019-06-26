ЦИК зарегистрировала 1 180 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и общегосударственном многомандатном округе.
Центризбирком зарегистрировал 841 кандидата в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных округах и 339 кандидатов, включенных в избирательные списки политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Из них 229 баллотируются в порядке самовыдвижения и 612 выдвинутых политическими партиями.
612 кандидатов зарегистрировали от политических партий:
- 199 – выдвинуты партией Слуга народа;
- 136 – выдвинуты партией Оппозиционный блок;
- 86 – выдвинуты партией ВО Свобода;
- 66 – выдвинуты партией Сила и честь;
- 38 – выдвинуты партией Патриот;
- 21 – выдвинутого партией Вместе сила;
- по 20 – выдвинуты партиями Сила людей и Аграрной партией Украины;
- 17 – выдвинуты партией Объединение Самопомощь.
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К слову, ЦИК также зарегистрировала 339 кандидатов, включенных в списки партий в общегосударственном многомандатном округе:
- 174 – от Аграрной партии Украины;
- 122 – от партии Патриот;
- 43 – от Партии зеленых Украины.
Ранее Факты ICTV писали о том, что ЦИК зарегистрировала семь партий на выборы в Раду.
Источник: ЦИК