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Факти / Україна / Політика

Позачергові вибори 2019: кількість нарядів поліції превенції збільшать

Під час позачергових виборів до Верховної Ради збільшать кількість нарядів поліції превенції для реагування на повідомлення з лінії 102.

Позачергові вибори 2019: кількість нарядів поліції превенції збільшать

На позачергових парламентських виборах до Верховної Ради буде збільшено кількість нарядів поліції превенції з метою реагування на кожне правопорушення, пов’язане з виборчим процесом.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, всі підрозділи поліції превенції були створені, насамперед, для реагування на повідомлення, які надходять від людей.

Оскільки під час виборів напруга у суспільстві зростатиме, то завданням поліцейських буде забезпечення громадянам права на волевиявлення.

Читайте: Список партій на вибори до Верховної Ради 2019

Крім того, поліція превенції у складі нарядів патрульної поліції у великих містах та груп реагування патрульної поліції у маленьких населених пунктах першою виїжджатиме на повідомлення громадян.

Раніше Факти ICTV писали про те, що ЦВК зареєструвала понад 1,1 тис. кандидатів у народні депутати.

Джерело: Урядовий портал

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