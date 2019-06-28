Під час позачергових виборів до Верховної Ради збільшать кількість нарядів поліції превенції для реагування на повідомлення з лінії 102.

На позачергових парламентських виборах до Верховної Ради буде збільшено кількість нарядів поліції превенції з метою реагування на кожне правопорушення, пов’язане з виборчим процесом.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, всі підрозділи поліції превенції були створені, насамперед, для реагування на повідомлення, які надходять від людей.

Оскільки під час виборів напруга у суспільстві зростатиме, то завданням поліцейських буде забезпечення громадянам права на волевиявлення.

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Крім того, поліція превенції у складі нарядів патрульної поліції у великих містах та груп реагування патрульної поліції у маленьких населених пунктах першою виїжджатиме на повідомлення громадян.

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