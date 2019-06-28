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Факты / Украина

В центре Донецка вывесили украинский флаг и включили гимн

В День Конституции в оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг и включили гимн.

В центре Донецка вывесили украинский флаг и включили гимн

В День Конституции в центре оккупированного Донецка неизвестные вывесили на здании бывшей гостиницы Украина государственный флаг Украины.

Читайте: Поздравления с Днем Конституции 2019

Также в сети опубликовали видео, на котором наряду с вывешенным флагом раздается национальный гимн Украины.

Подтверждает актуальность записи и свежая “республиканская” газета.

Напомним, 28 июня в Украине отмечают День Конституции.

Фото: Dreamstime

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