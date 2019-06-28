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Факти / Україна

У центрі Донецька вивісили український прапор та включили гімн

У День Конституції в окупованому Донецьку невідомі вивісили український прапор та увімкнули гімн.

У центрі Донецька вивісили український прапор та включили гімн

У День Конституції у центрі окупованого Донецька невідомі вивісили на будівлі колишнього готелю Україна державний прапор України.

Читайте: Привітання з Днем Конституції 2019

Також у мережі опублікували відео, на якому поряд з вивішеним прапором лунає національний гімн України.

Підтверджує актуальність запису й свіжа “республіканська” газета.

Нагадаємо, 28 червня в Україні відзначають День Конституції.

Фото: Dreamstime

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