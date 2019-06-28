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Факты / Украина

В Одессе сильный ветер валит деревья

В Одессе сильный ветер валит деревья, до конца суток шквалы сохранятся.

В Одессе сильный ветер валит деревья

В Одессе из-за сильного ветра упали 11 деревьев. И это только по состоянию на 10.30.

Шквалы от 15 до 20 м/с ожидаются до конца суток. Чиновники Горзелентреста призывают одесситов быть внимательными, не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач.

Читайте: Поваленные деревья, разбитые авто и смерть человека: последствия непогоды в Украине

Падение деревьев зафиксировано в центре Одессы, на  улице Дерибасовской. А также в других районах города – улицах Новосельского, Софиевской, Мечникова, Спиридоновской и других.

К слову, ранее мы писали, что же делать водителю, если на авто упало дерево.

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