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Факти / Україна

В Одесі сильний вітер валить дерева

В Одесі сильний вітер валить дерева, до кінця доби шквали не припиняться.

В Одесі сильний вітер валить дерева

В Одесі через сильний вітер впали 11 дерев. І це тільки за станом на 10.30.

Шквали від 15 до 20 м/с очікуються до кінця доби. Чиновники Міськзелентресту закликають одеситів бути уважними, не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач.

Читайте: Повалені дерева, розтрощені авто і смерть людини: наслідки негоди в Україні

Падіння дерев зафіксовано у центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській. А також в інших районах міста – вулицях Новосельського, Софіївській, Мечникова, Спирідонівській тощо.

До речі, раніше ми писали, що робити, якщо на машину впало дерево.

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