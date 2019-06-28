В Одесі сильний вітер валить дерева, до кінця доби шквали не припиняться.
В Одесі через сильний вітер впали 11 дерев. І це тільки за станом на 10.30.
Шквали від 15 до 20 м/с очікуються до кінця доби. Чиновники Міськзелентресту закликають одеситів бути уважними, не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередач.
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Падіння дерев зафіксовано у центрі Одеси, на вулиці Дерибасівській. А також в інших районах міста – вулицях Новосельського, Софіївській, Мечникова, Спирідонівській тощо.
До речі, раніше ми писали, що робити, якщо на машину впало дерево.
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