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Факты / Происшествия

Поваленные деревья, разбитые авто и смерть человека: последствия непогоды в Украине

27 июня в Украине бушевала непогода, в результате чего были повалены деревья и погиб человек.

Поваленные деревья, разбитые авто и смерть человека: последствия непогоды в Украине

Непогода в Киеве привела к повреждению конструкции зданий, ветер 25-28 м/с валил деревья. В Буче Киевской области из-за падения дерева один человек погиб. В столице пострадало два человека.

ГСЧС 15 раз выезжала для уборки деревьев с автомобилей, четырежды – для уборки деревьев с домов. несколько раз – с проезжей части. Всего для ликвидации непогоды в Киеве было совершено 42 выезда.

Также проводились работы по откачке воды с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улиц Телиги и Щусева.

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Гроза, ливень и шквалы обрушились и на другие регионы Украины. Так, в Ивано-Франковской области сильный ветер повалил 160 деревьев и повредил крыши 11 домов. Жертв и пострадавших на территории области нет.

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Поваленные деревья, разбитые авто и смерть человека: последствия непогоды в Украине / 4 фотографии

Последствия непогоды в Украине

К слову, во Львове пятеро людей пострадали в результате падения дерева.

Источник: ГСЧС

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