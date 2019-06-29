Украинский журналист Юрий Бутусов назвал имена людей, которых президент рассматривает для назначения на ключевые должности в СБУ.

Служба безопасности Украины может получить полный комплект заместителей главы СБУ. Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По информации журналиста, временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов представил на утверждение президенту четверых заместителей председателя: Руслана Баранецкого, Анатолия Дублика, Дмитрия Нескоромного и Александра Карпенко.

Кандидатуру Баранецкого президент уже утвердил, а решения по трем другим кандидатам – в стадии утверждения. В экспертной среде одобрительно высказываются о возможных назначениях, в частности Нескоромного и Карпенко. Внимание к ним обусловлено тем, что этих офицеров предлагают назначить на ключевые позиции, касающиеся экономического блока и следствия.

Как пишет Юрий Бутусов, курировать экономический блок будет Александр Карпенко, который сейчас служит начальником СБУ на территории Донецкой и Луганской областей. До него эту должность занимал нынешний глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

Курировать следствие в СБУ будет Дмитрий Нескоромный. Он прошел по всей карьерной лестнице в отделе К до заместителя начальника. Нескоромный принимал участие в задержании “бриллиантовых прокуроров”. А 27 февраля 2017-го новый начальник отдела К Павел Демчина, пришедший на место Виктора Трепака, уволил Нескоромного.

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Новые назначения в целом являются положительным сигналом для общества и бизнеса. Все кандидаты – кадровые офицеры и генералы спецслужбы с опытом работы и продвижения по карьерной лестнице в годы войны.

Они не замешаны в публичных скандалах и за ними не тянется коррупционый шлейф. В частности есть ожидания, что с приходом Александра Карпенко на руководство экономическим блоком СБУ Служба наконец-то займется вопросами по профилю – защитой экономической безопасности Украины.

Напомним, Владимир Зеленский уволил начальников управлений Службы безопасности Украины в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.