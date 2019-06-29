Український журналіст Юрій Бутусов назвав імена людей, яких президент розглядає для призначання на ключові посади в СБУ.

Служба безпеки України може отримати повний комплект заступників глави СБУ. Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За інформацією журналіста, тимчасовий виконувач обов’язків глави СБУ Іван Баканов представив на затвердження президентові чотирьох заступників голови: Руслана Баранецького, Анатолія Дублика, Дмитра Нескоромного та Олександра Карпенка.

Кандидатуру Баранецького президент вже затвердив, а рішення щодо трьох інших кандидатів – в стадії ухвалення.

В експертному середовищі схвально висловлюються про можливі призначення, зокрема Нескоромного та Карпенка. Увага до них обумовлена тим, що цих офіцерів пропонують призначити на ключові позиції, що стосуються економічного блоку та слідства.

Як пише Юрій Бутусов, очолювати економічний блок буде Олександр Карпенко, який зараз служить начальником СБУ на території Донецької та Луганської областей.

Займатися слідством у СБУ буде Дмитро Нескоромний. Він пройшов всю кар’єрну драбину в відділі К до заступника начальника. Нескоромний брав участь в затриманні “діамантових прокурорів”. А 27 лютого 2017 року новий начальник відділу К Павло Демчина, що прийшов на місце Віктора Тріпака, звільнив Нескоромного.

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Нові призначення в цілому є позитивним сигналом для суспільства та бізнесу. Всі кандидати – кадрові офіцери та генерали спецслужби з досвідом роботи та просуванням кар’єрними сходинками в роки війни.

Вони не замішані в публічних скандалах і за ними не тягнеться корупційний шлейф. Зокрема є очікування, що з приходом Олександра Карпенка на керівництво економічним блоком СБУ Служба нарешті займеться питаннями за профілем – захистом економічної безпеки України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській та Чернівецькій областях.