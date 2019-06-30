PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Возвращение РФ в ПАСЕ: семь стран готовят резолюцию

Государства, которые проголосовали против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, намерены подготовить совместную резолюцию относительно соответствующего решения Ассамблеи.

ПАРЄ

Семь государств – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия – работают над общей резолюцией по делу возвращении России права голоса в ПАСЕ.

Маршал польского Сената Станислав Карчевский говорил об этом с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии.

Читайте: Резолюция ПАСЕ: в Киеве пикетируют посольства стран, поддержавших РФ

– Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию… Мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее, – подчеркнул он.

Напомним, 26 июня делегация РФ в ПАСЕ с полным набором полномочий вернулась к работе в Ассамблее. В знак протеста украинская делегация покинула заседание.

Источник: Польское радио

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ПАСЕ ждет от РФ возвращения большого долга. Кремль заявляет, что ничего не должен
Делегация ПАСЕ приедет в Украину накануне выборов в Верховную Раду
Россия в ПАСЕ: почему Украине стоит ожидать ослабления санкций против РФ
С 1 июля Украина расширяет список запрещенных российских товаров
Сейчас нецелесообразно выходить из ПАСЕ – Разумков
Бойкот ПАСЕ: украинцы атаковали страницу Ассамблеи в Facebook
Следующий шаг – за Россией: Волкер об отводе сил на Донбассе
Генсеком Совета Европы избрана глава МИД Хорватии Пейчинович-Бурич
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка