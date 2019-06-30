Государства, которые проголосовали против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, намерены подготовить совместную резолюцию относительно соответствующего решения Ассамблеи.

Семь государств – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия – работают над общей резолюцией по делу возвращении России права голоса в ПАСЕ.

Маршал польского Сената Станислав Карчевский говорил об этом с представителями стран, приглашенных в Люблин на празднование 450-летия подписания Люблинской Унии.

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– Мы на эту тему разговаривали вчера. Мы все возмущены этой ситуацией. Представители стран, которые приехали на сегодняшние торжества, мне говорили, что хотят подготовить совместную резолюцию… Мы говорили о проведении совместной встречи как можно скорее, – подчеркнул он.

Напомним, 26 июня делегация РФ в ПАСЕ с полным набором полномочий вернулась к работе в Ассамблее. В знак протеста украинская делегация покинула заседание.