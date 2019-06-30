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Факти / Україна

Повернення РФ у ПАРЄ: сім країн готують резолюцію

Держави, які проголосували проти повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, мають намір підготувати спільну резолюцію щодо відповідного рішення Асамблеї.

ПАРЄ

Сім держав – Польща, Литва, Латвія, Естонія, Україна, Словаччина і Грузія – працюють над спільною резолюцією у справі поверення Росії права голосу в ПАРЄ.

Маршал польського Сенату Станіслав Карчевський розмовляв про це з представниками країн, запрошених до Любліна на святкування 450-річчя підписання Люблінської Унії.

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– Ми на цю тему розмовляли вчора. Ми всі обурені цією ситуацією. Представники країн, які приїхали на сьогоднішні врочистості, мені говорили, що хочуть підготувати спільну резолюцію…Ми говорили про проведення спільної зустрічі якомога швидше, – наголосив він.

Нагадаємо, 26 червня делегація РФ в ПАРЄ з повним набором повноважень повернулася до роботи в Асамблеї. На знак протесту  українська делегація покинула засідання.

Джерело: Польське радіо

Фото: Dreamstime

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