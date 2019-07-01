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Факти / Україна

Стефанчук прокоментував ідею Богдана про російську мову для Донбасу

Пропозиція глави Офісу президента Андрія Богдана зробити російську мову регіональною на Донбасі є його особистою позицією і не відноситься до партії.

стефанчук

Представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що пропозиція Андрія Богдана зробити російську мову регіональною на Донбасі є його особистою позицією.

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– Це однозначно, мені здається, слід трактувати як особисту позицію Андрія Богдана, так як вона не зовсім корелюється з тим, що заявлено в програмі нашої партії. Так як для нас визначальним є положення статті 10 Конституції України, згідно з якою єдиною державною мовою України є українська мова, – сказав він.

Нагадаємо, глава ОПУ Андрій Богдан заявив, що російська мова може отримати статус регіональної на території Донецької та Луганської областей після референдуму.

Джерело: Свобода слова

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