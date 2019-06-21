Представитель президента в Верховной Раде заявил, что в законе о ВСК с нормами об импичменте нашли около десяти нарушений Конституции.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№ 1098), в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента, противоречит Конституции Украины.

Он отметил, что закон около десяти раз нарушает Конституцию.

По словам Стефанчук, сейчас продолжается изучение вопроса временных комиссий, по которому должно быть принято решение в ближайшее время.

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Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.