Представители Швеции в ПАСЕ присоединились к заявлению семи стран в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ.

Представители Швеции в Парламентской ассамблее Совета Европы присоединились к финальному заявлению Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения российской делегации в Ассамблею.

Об этом заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, присоединение государств к заявлению не означает, что делегации этих стран тоже устроят демарш в ПАСЕ.

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– Я думаю, что следующим действием будет борьба в Венецианской комиссии, – заявил дипломат.

Как сообщалось, комитет ПАСЕ не вернул российской делегации полномочий и пригласил проверить вопрос Венецианскую комиссию.

Фото: ПАСЕ