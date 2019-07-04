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Факты / Украина

Подготовка к остановке транзита российского газа под угрозой – Нафтогаз

Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года оказалась под угрозой из-за падения собственной добычи.

Транзит газа

С начала 2020 года Украина должна полностью отказаться от транзита российского газа через свою территорию, однако подготовка к этому процессу оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа.

Компания Укргазвыдобування, по словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, с начала года сократила суточную добычу газа на 9,2%.

– Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции, – отметил он.

Витренко также сказал, что компания вынуждена ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, но и в целом после окончания 2019 года.

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По его мнению, эта проблема не может быть решена исключительно на уровне отношений между Газпромом и Нафтогазом, поскольку позиция Газпрома о прекращении транзита через Украину обусловлена  политическими факторами, а не экономическими.

– Поэтому нам и нужна помощь наших международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту, – подытожил он.

Напомним, 28 июня глава Газпрома Алексей Миллер заявил о готовности России продолжить действующий контракт на транзит газа с Украиной.

Источник: Юрий Витренко

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