СНБО планирует создать координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса.
Секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал создание координационного центра по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочего органа совета.
Его приоритетной задачей станет реформирование государственного концерна Укроборонпром.
Координационный центр должен провести быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации и выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности относительно полного исключения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере.
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Еще одной из задач концерна является эффективная координация внедрения реформ.
Кроме того, было принято решение о разработке программы реформирования системы управления концерном, внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК и создании действенного механизма общественного контроля.
Ранее Факты ICTV писали о том, что Александр Данилюк раскрыл детали заседания СНБО.
Источник: СНБО
Фото: СНБО