СНБО планирует создать координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса.

Секретарь СНБО Александр Данилюк анонсировал создание координационного центра по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочего органа совета.

Его приоритетной задачей станет реформирование государственного концерна Укроборонпром.

Координационный центр должен провести быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации и выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности относительно полного исключения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере.

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Еще одной из задач концерна является эффективная координация внедрения реформ.

Кроме того, было принято решение о разработке программы реформирования системы управления концерном, внедрении законодательных инициатив в сфере ОПК и создании действенного механизма общественного контроля.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Александр Данилюк раскрыл детали заседания СНБО.

Источник: СНБО

Фото: СНБО