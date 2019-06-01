На заседании СНБО с руководителями энергетической отрасли удалось решить вопрос выплаты долгов по зарплате шахтерам и восстановления водоснабжения на Донбассе.
Секретарь СНБО Александр Данилюк после заседания у президента Владимира Зеленского заявил, что обнаружено несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу нацбезопасности.
Однако, по его словам, удалось решить некоторые насущные вопросы.
– В сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт. В то же время, правительство обязано ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего – усиление безопасности шахтеров, – уточнил Данилюк.
Также государство поможет семье горняка, погибшего на шахте Лесная, в приобретении жилья.
Кроме того, секретарь СНБО пообещал, что в сжатые сроки будет решена проблема предприятия Вода Донбасса – это восстановление водоснабжения для более чем 100 тыс. граждан.
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– Оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, которое должно состояться 1 июля этого года, и целесообразность его отсрочки, – подытожил Данилюк.
К слову, 31 мая состоялось заседание СНБО, на котором обсуждали энергетическую безопасность Украины.
Истчоник: Alex Danylyuk