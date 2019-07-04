4 июля Конституционный суд не будет принимать окончательное решение по закону Об очистке власти.

Глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Виктория Сюмар заявила, что решение Конституционного суда по закону Об очистке власти будет промежуточным.

– Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталой. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей касательно возможной отмены декоммунизации и люстрации, – сообщила Сюмар.

Решение не будет окончательным, поскольку некоторые судьи отсутствуют.

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Она считает, что даже промежуточное рассмотрение такого важного вопроса требует активной позиции общественности.

Напомним, 4 июля активисты устроили под Конституционным судом пикет против отмены закона о люстрации.

Источник: Виктория Сюмар