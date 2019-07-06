Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.
Глава государства подписал соответствующий указ №492 от 5 июля.
Владимир Зеленский прибыл в Ужгород, чтобы представить нового руководителя области.
– Я хочу сейчас назначить и поздравить нового председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, – отметил Зеленский.
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Также он выдал назначенному чиновнику удостоверение.
Игорь Бондаренко уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских.
Напомним, Владимир Зеленский назначит Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской ОГА.