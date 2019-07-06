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Факты / Украина / Политика

Зеленский назначил председателя Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко.

Зеленский назначил председателя Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Закарпатской областной государственной администрации Игоря Бондаренко.

Глава государства подписал соответствующий указ №492 от 5 июля.

Владимир Зеленский прибыл в Ужгород, чтобы представить нового руководителя области.

– Я хочу сейчас назначить и поздравить нового председателя Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко, – отметил Зеленский.

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Также он выдал назначенному чиновнику удостоверение.

Игорь Бондаренко уроженец Крыма, предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских.

Напомним, Владимир Зеленский назначит Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской ОГА.

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