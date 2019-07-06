Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка.
Глава держави підписав відповідний указ №492 від 5 липня.
Володимир Зеленський прибув до Ужгорода, щоб представити нового очільника області.
– Я хочу зараз призначити і привітати нового голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, – зазначив Зеленський.
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Також він видав новопризначеному чиновнику посвідчення.
Ігор Бондаренко уродженець Криму, підприємець із Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських.
Нагадаємо, Володимир Зеленський призначить Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.