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Зеленський призначив голову Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.

Зеленський призначив голову Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Закарпатської обласної державної адміністрації  Ігоря Бондаренка.

Глава держави підписав відповідний указ №492 від 5 липня.

Володимир Зеленський прибув до Ужгорода, щоб представити нового очільника області.

– Я хочу зараз призначити і привітати нового голову Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка, – зазначив Зеленський.

Читайте: Зеленський призначив нового голову Львівської ОДА

Також він видав новопризначеному чиновнику посвідчення.

Ігор Бондаренко уродженець Криму, підприємець із Мукачева, власник і засновник мережі кондитерських.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначить Дениса Шмигаля головою Івано-Франківської ОДА.

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