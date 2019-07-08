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Факти / Україна

Разумков не бачить причин виключати зі списку Слуги народу Холодова

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков не бачить причин виключати зі списку бізнесмена Андрія Холодова через те, що він кум дружини Віктора Медведчука.

Разумков не бачить причин виключати зі списку Слуги народу Холодова

Дмитро Разумков вважає той факт, що кандидат з Слуги народу (номер 22), бізнесмен Андрій Холодов є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, не підставою для його виключення зі списку політсили.

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– Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради. І ця інформація, на мій погляд, не повинна була бути основною для включення або виключення людей зі списку у зв’язку з їх зв’язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають, – сказав він.

До речі, Слуга народу виключила сім осіб зі списку кандидатів у депутати.

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