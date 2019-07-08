Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков не бачить причин виключати зі списку бізнесмена Андрія Холодова через те, що він кум дружини Віктора Медведчука.

Дмитро Разумков вважає той факт, що кандидат з Слуги народу (номер 22), бізнесмен Андрій Холодов є кумом дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, не підставою для його виключення зі списку політсили.

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– Наскільки мені відомо, він є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради. І ця інформація, на мій погляд, не повинна була бути основною для включення або виключення людей зі списку у зв’язку з їх зв’язками з тими чи іншими українськими політиками або тими людьми, які себе такими вважають, – сказав він.

До речі, Слуга народу виключила сім осіб зі списку кандидатів у депутати.