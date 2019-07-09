Малиновский районный суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова.
Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор мэру Геннадию Труханову.
Его подозревали в незаконном завладении средствами при покупке Одесским городским советом по заведомо завышенной цене обанкротившегося завода Краян.
Суд также оправдал заместителя городского главы Павла Вугельмана и других чиновников мэрии.
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У стороны обвинения будет время на обжалование приговора после получения копии документа.
К слову, прокуратура просила признать Геннадия Труханова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и приговорить к 12 годам лишения свободы, а заместителя городского главы Павла Вугельмана и главу ООО Valton Group Игоря Кравченко – к 11 годам.
Дело в суде слушали более полугода.
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Фото: Геннадий Труханов