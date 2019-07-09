Малиновский районный суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова.

Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор мэру Геннадию Труханову.

Его подозревали в незаконном завладении средствами при покупке Одесским городским советом по заведомо завышенной цене обанкротившегося завода Краян.

Суд также оправдал заместителя городского главы Павла Вугельмана и других чиновников мэрии.

Читайте: НАБУ объявило о подозрении министру Насалику

У стороны обвинения будет время на обжалование приговора после получения копии документа.

К слову, прокуратура просила признать Геннадия Труханова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и приговорить к 12 годам лишения свободы, а заместителя городского главы Павла Вугельмана и главу ООО Valton Group Игоря Кравченко – к 11 годам.

Дело в суде слушали более полугода.

Ранее суд Днепра отпустил парней, которые убили мужчину ради видео.

Фото: Геннадий Труханов