PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Суд вынес приговор мэру Одессы Труханову

Малиновский районный суд оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова.

Суд вынес приговор мэру Одессы Труханову

Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор мэру Геннадию Труханову.

Его подозревали в незаконном завладении средствами при покупке Одесским городским советом по заведомо завышенной цене обанкротившегося завода Краян.

Суд также оправдал заместителя городского главы Павла Вугельмана и других чиновников мэрии.

Читайте: НАБУ объявило о подозрении министру Насалику

У стороны обвинения будет время на обжалование приговора после получения копии документа.

К слову, прокуратура просила признать Геннадия Труханова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и приговорить к 12 годам лишения свободы, а заместителя городского главы Павла Вугельмана и главу ООО Valton Group Игоря Кравченко – к 11 годам.

Дело в суде слушали более полугода.

Ранее суд Днепра отпустил парней, которые убили мужчину ради видео.

Фото: Геннадий Труханов

Источник: Думская

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка