Малиновський районний суд виправдав міського голову Одеси Геннадія Труханова.
Малиновський районний суд Одеси виніс виправдувальний вирок міському голові Геннадію Труханову.
Його підозрювали у незаконному заволодінні коштами під час купівлі Одеською міською радою за завідомо завищеною ціною збанкрутілого заводу Краян.
Суд також виправдав заступника міського голови Павла Вугельмана та інших чиновників мерії.
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Сторона обвинувачення матиме час на оскарження вироку після отримання копії документу.
До слова, прокуратура просила визнати Геннадія Труханова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України і засудити до 12 років позбавлення волі, а заступника міського голови Павла Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка — до 11 років.
Справу в суді слухали понад півроку.
Раніше суд Дніпра відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради відео.
Фото: Геннадій Труханов