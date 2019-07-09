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Факти / Україна

Суд виніс вирок меру Одеси Труханову

Малиновський районний суд виправдав міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Суд виніс вирок меру Одеси Труханову

Малиновський районний суд Одеси виніс виправдувальний вирок міському голові Геннадію Труханову.

Його підозрювали у незаконному заволодінні коштами під час купівлі Одеською міською радою за завідомо завищеною ціною збанкрутілого заводу Краян.

Суд також виправдав заступника міського голови Павла Вугельмана та інших чиновників мерії.

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Сторона обвинувачення матиме час на оскарження вироку після отримання копії документу.

До слова, прокуратура просила визнати Геннадія Труханова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України і засудити до 12 років позбавлення волі, а заступника міського голови Павла Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка — до 11 років.

Справу в суді слухали понад півроку.

Раніше суд Дніпра відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради відео.

Фото: Геннадій Труханов

Джерело: Думская

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