Малиновський районний суд виправдав міського голову Одеси Геннадія Труханова.

Малиновський районний суд Одеси виніс виправдувальний вирок міському голові Геннадію Труханову.

Його підозрювали у незаконному заволодінні коштами під час купівлі Одеською міською радою за завідомо завищеною ціною збанкрутілого заводу Краян.

Суд також виправдав заступника міського голови Павла Вугельмана та інших чиновників мерії.

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Сторона обвинувачення матиме час на оскарження вироку після отримання копії документу.

До слова, прокуратура просила визнати Геннадія Труханова винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України і засудити до 12 років позбавлення волі, а заступника міського голови Павла Вугельмана і представника ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка — до 11 років.

Справу в суді слухали понад півроку.

Раніше суд Дніпра відпустив хлопців, які вбили чоловіка заради відео.

Фото: Геннадій Труханов