В Москве на Красной площади задержали крымскотатарских активистов, вышедших на акцию против уголовных дел в отношении представителей их народа.

Крымскотатарские активисты вышли на акцию протеста против уголовных дел в отношении представителей их народа на Красной площади в Москве.

Участники держали в руках плакаты с надписями Борьба с терроризмом в Крыму – это борьба с инакомыслием, Наши дети не террористы и другими.

Правоохранители задержали семеро человек. Их доставили в отдел внутренних дел Китай-город.

Другие протестующие разошлись.

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Акция связана с запланированным на 11 июля рассмотрением жалобы на приговор четырем крымским татарам.

К слову, в декабре 2018 года суд в Ростове-на-Дону отправил их в колонию на срок от 9 до 17 лет по делу о создании бахчисарайской ячейки исламистской организации Хизб ут-Тахрир.

Ранее Факты ICTV писали о том, что оккупационный “суд” в Крыму арестовал восемь крымских татар.

Фото: Дождь