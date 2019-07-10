У Москві на Красній площі затримали кримськотатарських активістів, які вийшли на акцію проти кримінальних справ щодо представників їхнього народу.

Кримськотатарські активісти вийшли на акцію протесту проти кримінальних справ щодо представників їхнього народу на Красній площі в Москві.

Учасники тримали в руках плакати з написами Боротьба з тероризмом у Криму – це боротьба з інакомисленням, Наші діти не терористи та іншими.

Правоохоронці затримали семеро людей. Їх доставили до відділу внутрішніх справ Китай-город.

Інші учасники протесту розійшлися.

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Акція пов’язана з запланованим на 11 липня розглядом скарги на вирок чотирьом кримським татарам.

До слова, у грудні 2018 року суд у Ростові-на-Дону відправив їх у колонію на термін від 9 до 17 років у справі про створення бахчисарайського осередку ісламістської організації Хізб ут-Тахрір.

Раніше Факти ICTV писали про те, що окупаційний “суд” у Криму заарештував вісім кримських татар.

Фото: Дождь