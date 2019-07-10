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Факти / Україна

У Москві затримали учасників акції проти переслідування кримських татар

У Москві на Красній площі затримали кримськотатарських активістів, які вийшли на акцію проти кримінальних справ щодо представників їхнього народу.

У Москві затримали учасників акції проти переслідування кримських татар

Кримськотатарські активісти вийшли на акцію протесту проти кримінальних справ щодо представників їхнього народу на Красній площі в Москві.

Учасники тримали в руках плакати з написами Боротьба з тероризмом у Криму – це боротьба з інакомисленням, Наші діти не терористи та іншими.

Правоохоронці затримали семеро людей. Їх доставили до відділу внутрішніх справ Китай-город.

Інші учасники протесту розійшлися.

Читайте: Обшуки в Криму: російські силовики затримали кримських татар

Акція пов’язана з запланованим на 11 липня розглядом скарги на вирок чотирьом кримським татарам.

До слова, у грудні 2018 року суд у Ростові-на-Дону відправив їх у колонію на термін від 9 до 17 років у справі про створення бахчисарайського осередку ісламістської організації Хізб ут-Тахрір.

Раніше Факти ICTV писали про те, що окупаційний “суд” у Криму заарештував вісім кримських татар.

Фото: Дождь

Джерело: Дождь

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