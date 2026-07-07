Днем 7 июля Харьков подвергся новой атаке — зафиксированы попадания КАБов по Шевченковскому району.

Атака на Харьков 7 июля: что известно

Как сообщил городской голова Игорь Терехов, есть попадание трех вражеских КАБов по Шевченковскому району города.

В результате российской атаки пострадали 13 человек, в том числе дети. В настоящее время медики оказывают необходимую помощь.

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– Среди них – трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. Они подверглись острой реакции на стресс, — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также известно, что погиб один человек.

На месте работают все экстренные службы.

Последствия уточняются.

Перед тем, как в Харькове раздались взрывы в Воздушных силах ВСУ, предупреждали о КАБах на север Харьковщины, а впоследствии о повторном пуске КАБов в направлении города.

Напомним, что утром 7 июля Россия атаковала Полтавскую область вражескими БпЛА, под ударом оказались предприятия региона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 595-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: МОЗ

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