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Факты / Украина

Обстрел грузовика ВСУ в Гранитном расследуют как теракт

Обстрел военного грузовика в Гранитном, из-за которого погиб украинский военнослужащий, расследуют как террористический акт.

Обстрел грузовика ВСУ в Гранитном расследуют как теракт

Следователи Главного управления Национальной полиции в Донецкой области начали досудебное расследование обстрела грузовика Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Уголовное дело по факту обстрела квалифицировали как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

Правоохранители уточнили, что в результате атаки боевиков погиб 21-летний старший матрос-наводчик, а 32-летний оператор отделения взвода беспилотных авиационных комплексов получил многочисленные осколочные ранения грудной клетки, живота, нижних конечностей и шеи.

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Как сообщалось, 10 июня враг из противотанкового комплекса обстрелял военный КрАЗ ВСУ на выезде из села Гранитное в Донецкой области.

Источник: Прокуратура Донецкой области

Фото: Украинский милитарный портал

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