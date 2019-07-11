Обстрел военного грузовика в Гранитном, из-за которого погиб украинский военнослужащий, расследуют как террористический акт.
Следователи Главного управления Национальной полиции в Донецкой области начали досудебное расследование обстрела грузовика Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Уголовное дело по факту обстрела квалифицировали как террористический акт (ч. 3 ст. 258 УК Украины).
Правоохранители уточнили, что в результате атаки боевиков погиб 21-летний старший матрос-наводчик, а 32-летний оператор отделения взвода беспилотных авиационных комплексов получил многочисленные осколочные ранения грудной клетки, живота, нижних конечностей и шеи.
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Как сообщалось, 10 июня враг из противотанкового комплекса обстрелял военный КрАЗ ВСУ на выезде из села Гранитное в Донецкой области.
Источник: Прокуратура Донецкой области