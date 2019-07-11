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Факти / Україна / Політика

У Харкові відновили пам’ятник Жукову

У Харкові повернули на місце пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

У Харкові відновили пам’ятник Жукову

У Харкові відновили пам’ятник маршалу Жукову.

– Як і обіцяв – сьогодні повернули на місце, – написав міський голова Геннадій Кернес і виклав фото відновленого пам’ятника.

Користувачі соцмереж розділилися: одні вітали таке рішення влади, інші дивувалися, навіщо повертати заборонений законом пам’ятник.

Читайте: Міськрада Харкова повернула ім’я маршала Жукова проспекту Григоренка

Також користувачі відзначали, що краще б Кернес виділив гроші на ремонт житлового фонду або навів порядок в транспортній галузі.

Нагадаємо, 2 червня у Харкові біля Палацу спорту, де проходив з’їзд партії Геннадія Кернеса та Геннадія Труханова, влаштували акцію протесту – активісти повалили пам’ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

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