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Atlas Weekend 2019: как будет работать метро

В отдельные дни музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве метро продлит работу.

Atlas Weekend 2019: как будет работать метро

В связи с проведением музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019 в Киеве, в пятницу 12 июля столичная подземка будет работать на час дольше.

Читайте: Atlas Weekend 2019: расписание фестиваля

Ранее  Факты ICTV подготовили короткую справку о главных исполнителях Atlas Weekend 2019.

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