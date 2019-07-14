В Турции задержали двух украинцев за организацию нелегальной перевозки мигрантов в Европу.

В Турции береговая охрана задержала группу мигрантов при попытке нелегально попасть в Европу, которую организовывали двое украинцев.

Об этом сообщает Береговая охрана Турции.

Инцидент произошел у побережья провинции Мугла на юго-западе страны.

Корабль Береговой охраны, который нес дежурство, остановил лодку и обнаружил на его борту 19 иракцев, двух египтян, одного афганца и одного иранца, а также двух граждан Украины, которые организовали перевозки. Все были задержаны.

Читайте: В Москве задержали полсотни крымских татар (СПИСОК)

МИД Украины инцидент пока никак не прокомментировало.

Напомним, портовые службы Гибралтара задержали нефтяной танкер, на котором находились украинцы.

Фото: Береговая охрана Турции