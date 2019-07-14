У Туреччині затримали двох українців за організацію нелегального перевезення мігрантів до Європи.

У Туреччині берегова охорона затримала групу мігрантів під час спроби нелегально потрапити до Європи, яку організовували двоє українців.

Про це повідомляє Берегова охорона Туреччини.

Інцидент стався біля узбережжя провінції Мугла на південному заході країни.

Корабель Берегової охорони, що ніс чергування, зупинив човен і виявив на його борту 19 іракців, двох єгиптян, одного афганця і одного іранця, а також двох громадян України, які організували перевезення. Усі були затримані.

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МЗС України інцидент поки ніяк не прокоментувало.

Нагадаємо, портові служби Гібралтару затримали нафтовий танкер, на якому знаходилися українці.

Фото: Берегова охорона Туреччини