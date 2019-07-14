Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года, а сменить место голосование можно будет до 15 июля.
Сменить место голосования на выборах в Верховную Раду необходимо до 15 июля включительно.
Как сменить место голосования
– Необходимо обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту регистрации или месту фактического нахождения в день выборов. Адреса отделений можно найти здесь;
– Предъявить документ, подтверждающий гражданство Украины.
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Источник: Государственный реестр избирателей
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