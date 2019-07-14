Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року, а змінити місце голосування можна буде до 15 липня.

Змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради необхідно до 15 липня включно.

Як змінити місце голосування

– Необхідно звернутися у відділ ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або місцем фактичного знаходження в день виборів. Адреси відділень можна знайти тут;

– Пред’явити документ, що підтверджує громадянство України.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Жителям Криму та окремих районів Донецької або Луганської областей документи не потрібні.

Раніше Факти ICTV писали, що таке партійні списки, і за яким принципом вони формуються.

Джерело: Державний реєстр виборців