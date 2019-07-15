Местные выборы в Украине уже через год. Возможен ли сценарий с досрочными выборами, кому это выгодно и есть ли на это правовые основания – разобрались Факты ICTV.

Местные выборы в Украине запланированы на октябрь 2020 года. Впрочем, на фоне последних политических событий возникает вопрос, не захочет ли команда нового президента, которая вскоре пройдет в Раду, провести их внеочередно?

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах и заявлений его команды об амбициях относительно однопартийной коалиции такая вероятность существует. В политических кругах ходят слухи о третьей волне выборов уже в этом году.

ЗУ о местных выборах

Местные выборы, как президентские и парламентские, проводятся раз в пять лет. Поскольку последние очередные выборы проходили 25 октября 2015 года, то по плану следующие должны состояться уже в 2020 году.

По мажоритарной системе избирают депутатов сельских и поселковых советов, а также глав сел, поселков и городов.

По смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе избираются депутаты областных, районных и городских советов, а также депутаты Верховной Рады Крыма.

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А финансируются местные выборы из государственного бюджета Украины.

Что говорят в Слуге народа?

Пока тема местных выборов ни президентом, ни представителями партии Слуга народа публично не поднимается.

Лишь в одном из интервью руководитель предвыборного штаба Слуги народа Александр Корниенко заверил, что на данный момент нет оснований проводить их досрочно:

– У нас сейчас нет такой позиции, что их (местные выборы, – Ред.) надо срочно проводить, – заявил политик Радио Свободе.

Нужны ли внеочередные местные выборы?

Для того, чтобы получить полноценную монополию в управлении государством (поскольку с большой вероятностью на парламентских выборах Слуга народа наберет немало голосов), не хватает только заменить местных чиновников на представителей лояльных к президенту партий, потому что сейчас там руководят “старые лица”.

Политолог Александр Антонюк сценарий с внеочередными выборами на местах не исключает.

Он отмечает, что внеочередные выборы будут отвлекающим фактором для народа. Это выгодно во время принятия бюджета, например, или других законодательных инициатив.

Во-вторых, это позволит президенту назначить своих людей на местах. Но, по словам эксперта, с последним могут возникнуть сложности – на местах уже есть люди, которые имеют сильную поддержку, кроме того, нужна конкретика в решении вопросов местного характера:

– Будет мало общих фраз о борьбе с коррупцией и перезагрузке. В каждом городе есть проблемные вопросы. В Киеве – это вопрос трафика, например. Во Львове – экологический.

Если будет политическая воля нового парламента, то принять решение о внеочередных местных выборах можно уже к октябрю этого года, прогнозирует политолог.

Где взять деньги?

Однако для проведения внеочередных выборов нужно найти средства в бюджете. В этом году уже потратили 2,3 млрд грн на президентские выборы и 1,9 млрд грн заложено на парламентские.

Но, по словам политолога, и на внеочередные парламентские денег предусмотрено не было, поэтому за счет сокращения расходов на отдельные статьи бюджета можно привлечь дополнительные миллионы.

– Найти средства – это уже техническое задание, – говорит эксперт.

Законно ли досрочно избирать местных депутатов?

У президента полномочий для прекращения работы местных советов и назначения внеочередных выборов нет. Это может сделать только парламент. Поэтому этот вопрос может активизироваться только после выборов в Верховную Раду.

Согласно закону О местном самоуправлении, парламент может досрочно прекращать полномочия местных советов и объявлять внеочередные выборы в случаях:

если совет принял решение с нарушением Конституции Украины, других законов, прав и свобод граждан;

если сессии совета не проводятся без уважительных причин в сроки, установленные законом, или совет не решает вопросы, отнесенные к его компетенции.

Кроме того, местные перевыборы предусмотрены в законах О военно-гражданской администрации, О правовом режиме военного положения. Однако, поскольку вопрос о введении военного положения не поднимается, этот пункт можно исключить.

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко добавляет, что, кроме вышеупомянутых случаев, досрочное прекращение полномочий возможно и по решению местного референдума, но соответствующего закона в Украине сейчас нет.

Он подчеркивает – внеочередные местные выборы объявляются индивидуально для каждого местного совета.

– Насчет отдельных местных советов новый парламент может попытаться найти случаи или нарушений Конституции и законов, или бездействия по отдельным вопросам, но объявить местные выборы по всей стране – технически невероятно сложная задача, – отметил эксперт.

В каких случаях возможны внеочередные выборы?

Основатель юридической кампании Amigo Partners Игорь Маркевич называет два сценария, по которым новоизбранный парламент сможет провести внеочередные выборы.

В первом случае Рада может изменить закон Украины О местном самоуправлении в Украине, расширив перечень оснований для досрочного прекращения полномочий местных советов.

– Изменения вступают в силу и Верховная Рада принимает постановление о назначении местных выборов, – объясняет эксперт.

Во втором случае парламент может внести изменения в Конституцию Украины и другие законы относительно вопросов децентрализации, а также добавить положение о выборах в ноябре.

– При оперативной работе парламента, а также при условии положительного заключения Конституционного суда Украины местные выборы могут быть назначены на последнее воскресенье ноября, – отмечает эксперт.

Но оба варианта, по словам Маркевича, выглядят нереально из-за сжатых сроков и необходимости слаженной работы многих учреждений.

Еще несколько месяцев назад многие скептики не верили во внеочередные парламентские выборы, а они состоятся уже через несколько дней. Именно поэтому сейчас сложно утверждать, что местные выборы точно состоятся по плану или точно будут внеочередными. Все начинается с политической воли власти и запроса общества.

Лилия Ященко