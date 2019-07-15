Місцеві вибори в Україні вже за рік. Чи можливий сценарій з достроковими виборами, кому це вигідно та чи є на це правові підстави – розібрались Факти ICTV.

Місцеві вибори в Україні заплановані на жовтень 2020 року. Втім, на фоні останніх політичних подій виникає питання, чи не захоче команда нового президента, яка незабаром пройде у Раду, провести їх достроково?

Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах і заяв його команди про амбіції щодо однопартійної коаліції така імовірність існує. У політичних колах ширяться чутки про третю хвилю виборів вже цьогоріч.

ЗУ про місцеві вибори

Місцеві вибори, як президентські і парламентські, проводяться раз на п’ять років. Оскільки останні чергові вибори відбувались 25 жовтня 2015 року, то за планом наступні мають відбутись у 2020 році.

За мажоритарною системою обирають депутатів сільських та селищних рад, а також голів сіл, селищ та міст.

За змішаною (мажоритарно-пропорційною) системою обирають депутатів обласних, районних та міських рад, а також депутатів Верховної Ради Криму.

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А фінансуються місцеві вибори з Державного бюджету України.

Що кажуть у Слузі народу?

Поки що тема місцевих виборів ані президентом, ані представниками партії Слуга народу публічно не підіймається.

Лише в одному з інтерв’ю керівник передвиборчого штабу Слуги народу Олександр Корнієнко запевнив, що нині немає підстав проводити їх достроково:

– У нас зараз немає такої позиції, що їх (місцеві вибори, – Ред.) треба терміново проводити, – заявив політик Радіо Свободі.

Чи потрібні дострокові місцеві вибори?

Для того, аби отримати повноцінну монополію в управлінні державою (оскільки з великою імовірністю на парламентських виборах Слуга народу набере чимало голосів), не вистачає лише змінити місцевих чиновників на представників лояльних до президента партій, бо зараз там головують “старі обличчя”.

Політолог Олександр Антонюк сценарій з достроковими виборами на місцях не виключає.

Він зазначає, що дострокові вибори будуть відволікальним фактором для народу. Це вигідно під час прийняття бюджету, наприклад, або інших законодавчих ініціатив.

По друге, це дозволить президентові призначити своїх людей на місцях. Але, за словами експерта, з останнім можуть виникнути складнощі – на місцях вже є люди, які мають сильну підтримку, окрім того, потрібна конкретика у вирішенні питань місцевого характеру:

– Буде замало загальних фраз про боротьбу з корупцією і перезавантаження. У кожному місті є проблемні питання. У Києві – це питання трафіку, для прикладу. У Львові – екологічне.

Якщо буде політична воля нового парламенту, то ухвалити рішення про достракові місцеві вибори можна вже до жовтня цього року, прогнозує політолог.

Де взяти гроші?

Однак для проведення дострокових виборів потрібно знайти кошти у бюджеті. Цього року вже витратили 2,3 млрд грн на президентські вибори і 1,9 млрд грн закладено на парламентські.

Але, за словами політолога, і на дострокові парламентські грошей передбачено не було, тому за рахунок скорочення видатків на окремі статті бюджету можна залучити додаткові мільйони.

– Знайти кошти – це вже технічне завдання, – каже експерт.

Чи законно достроково обирати місцевих депутатів?

Президент повноважень для припинення діяльності місцевих рад і призначення дострокових виборів не має. Це може зробити винятково парламент. А тому це питання може активізуватись лише після виборів до Верховної Ради.

Відповідно до закону Про місцеве самоврядування, парламент може достроково припиняти повноваження місцевих рад і оголошувати дострокові вибори у випадках:

якщо рада ухвалила рішення з порушенням Конституції України, інших законів, прав і свобод громадян;

якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

Окрім того, місцеві перевибори передбаченні у законах Про військово-цивільні адміністрації, Про правовий режим воєнного стану. Однак, оскільки питання про запровадження воєнного стану не підіймається, цей пункт можна вилучити.

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко додає, що, окрім вищезазначених випадків, дострокове припинення повноважень можливе і за рішенням місцевого референдуму, але відповідного закону в Україні зараз немає.

Він підкреслює – дострокові місцеві вибори оголошуються індивідуально для кожної місцевої ради.

– Щодо окремих місцевих рад новий парламент може спробувати знайти випадки або порушень Конституції і законів, або бездіяльності щодо окремих питань, але оголосити місцеві вибори по всій країні – технічно неймовірно складне завдання, – зазначив експерт.

У яких випадках можливі дострокові вибори?

Засновник юридичної кампанії Amigo Partners Ігор Маркевич називає два сценарії, за якими новообраний парламент зможе провести дострокові вибори.

У першому випадку Рада може змінити закон України Про місцеве самоврядування в Україні, розширивши перелік підстав для дострокового припинення повноважень місцевих рад.

– Зміни набирають чинності і Верховна Рада ухвалює постанову про призначення місцевих виборів, – пояснює експерт.

У другому випадку парламент може внести зміни у Конституцію України та інші закони щодо питань децентралізації, а також додати положення про вибори у листопаді.

– За оперативної роботи парламенту, а також за умови позитивного висновку Конституційного суду України місцеві вибори можуть бути призначені на останню неділю листопада, – зазначає експерт.

Але обидва варіанти, за словами Маркевича, виглядають нереально через стиснуті строки та необхідність злагодженої роботи багатьох інституцій.

Ще декілька місяців тому багато скептиків не вірило у дострокові парламентські вибори, а вони відбудуться вже за декілька днів. Саме тому зараз складно стверджувати, що місцеві вибори точно відбудуться за планом або точно будуть достроковими. Все починається з політичної волі влади і запиту суспільства.

Лілія Ященко